صحة وبیئة

مديرية الأنواء تعلن نسبة الأمطار خلال الساعات الماضية في كوردستان ومحيطها

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان اليوم الاثنين، نسبة الأمطار خلال الساعات الماضية، في الإقليم.

وقالت المديرية في بيان، ان نسبة هطول الأمطار، كانت كالتالي: ‏أربيل 0.3 ملم، السليمانية 2.5 ملم، كركوك نسبة ضئيلة، حلبجة 4 ملم، خانقين 2.1 ملم، شمامك نسبة ضئيلة، مصيف صلاح الدين 12.8 ملم، خبات 0.4 ملم، جمجمال 11.1 ملم، بازيان 12.2 ملم، رانية 14.4 ملم

قلعة دزة 5.5 ملم، جوارقورنة 17.4 ملم، سركپكان 12.2ملم.

وأضاف ان الأمطار كانت في دوكان 5.4 ملم، هلشو 10.6 ملم، زاخو نسبة ضئيلة، العمادية 0.6 ملم، بامرني 0.4 ملم، مانگيس. 0.6 ملم.

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