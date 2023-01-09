سربست لزگین : الاتحاد الوطني الكوردستاني لم یلتزم بالاتفاق السیاسي مع الديمقراطي الكوردستاني .

أربيل(كوردستان 24)- أعلن مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل سربست لزكين أن الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق السياسي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني كماهو متفق عليه ،مشيرا ان الاتحاد حصل على مناصب أكثر مما يستحق في الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم .

وقال لزگين اليوم الاثنين الـ 9 من كانون الثاني 2023 في تصريح لكوردستان 24 : اذا عدنا الى الاتفاق السياسي المبرم بين الطرفين سيتضح أن الاتحاد الوطني لم يلتزم كماهو مطلوب ببنود وفقرات الاتفاق ، لذلك نحن في الديمقراطي الكوردستاني نشعر بأمتعاض حول هذا الموضوع .

وأضاف مسوول المكتب التنظيمي للديمقراطي في أربيل أنه تم تنفيذ القسم الاكبر من الاتفاق الموقع بين الديمقراطي والاتحاد حول تشكيل الكابينة التاسعة في حكومة أقليم كوردستان وأن الاخير حصل على مناصب حكومية أكثر مما يستحق وفق إستحقاقه الانتخابي .

وأشار سربست لزگين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد دائما للجلوس والتحاور مع الاتحاد وبقية الاحزاب والقوى السياسية أيضا ، واصفا إياه بالشريك الرئيسي للديمقراطي ومن الضروري أن تحل المشاكل بين الطرفين بالحوار .