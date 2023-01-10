تنفيذ 143 مشروعا خدميا في محافظة دهوك خلال 2022

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تنفيذ 143 مشروعا خدميا في محافظة دهوك خلال عام 2022، وذلك بتكلفة مالية بلغت نحو 4 مليارات دينار.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، ان 143 مشروعا خدميا، تم تنفيذه في محافظة دهوك خلال العام الماضي، بتكلفة 3 مليارات و971 مليونا و674 ألف دينار، حيث شملت المشاريع قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء وغيرها.

وبحسب البيان، فإنه تم تنفيذ مشروع واحد بمبلغ 11 مليون و750 ألف دينار في قطاع السياحة، وتنفيذ 77 مشروعا بمليار دينار و231 مليونا و656 الف دينار في مشاريع المياه والصرف الصحي، كما تم تنفيذ 64 مشروعا في قطاع البلديات بتكلفة مليارين، 712 مليونا و68 ألف دينار، وفي قطاع التخطيط وإعادة الإعمار، تم تنفيذ مشروع واحد بتكلفة 16 مليونا و200 ألف دينار.

واكد البيان ان هذه المشاريع تم تنفيذها على إيرادات وزارة البلديات والسياحة، مشيرا الى ان هنالك العديد من المشاريع التي لا يزال العمل جاريا عليها.