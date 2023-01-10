مجتمع

فرنسا.. اعتقال سجين جزائري هرب من نافذة محكمة ألمانية

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الشرطة الألمانية باعتقال رجل مُدان بجريمة قتل فرّ من محكمة ألمانية عبر قفزه من إحدى نوافذها، وذلك في عملية نفذتها قوات الأمن في منطقة فرنسية حدودية مع ألمانيا.

وأشارت شرطة ريغنسبورغ (جنوب) في بيان إلى أنّ "الشرطة في فرنسا ألقت القبض على الرجل الفار رشيد شواكري في منطقة حدودية مع ألمانيا".

واحتل خبر فرار شواكري، وهو من الجنسية الجزائرية ومحكوم عام 2011 بالسجن مدى الحياة، من قاعة في الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا، العناوين الرئيسية للصحف.

ودين الرجل البالغ أربعين سنة بجريمة قتل وسرقة.

وعقب فراره، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة، مناشدةً السكان المساعدة في العثور على المجرم، إلا أنها نصحتهم بعدم الاقتراب منه لأنّه يُعتبر رجلاً عنيفاً.

وصدرت مذكرة توقيف دولية الجمعة في حقه.

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