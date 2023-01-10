القوات الأوكرانية تتلقى تدريبا على منظومة باتريوت في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- ستدرّب الولايات المتحدة طواقم عسكرية أوكرانية في قاعدة في ولاية أوكلاهوما على طريقة استخدام وصيانة منظومة الدفاع الجوي المتقدّمة "باتريوت" التي توفّرها واشنطن لكييف، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء.

تعهّدت واشنطن إرسال بطارية "باتريوت" إلى أوكرانيا نهاية العام الماضي لمساعدتها في مواجهة الهجمات الجوية الروسية المتواصلة، في انتصار كبير لكييف التي طلبت من الولايات المتحدة مرارا الحصول على هذه المنظومة.

وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي للبنتاغون الجنرال بات رايدر للصحفيين إن "تدريب القوات الأوكرانية على منظومة باتريوت سيبدأ الأسبوع المقبل في فورت سيل في ولاية أوكلاهوما".

وأضاف "سيعدّ التدريب ما بين 90 إلى 100 جندي أوكراني لتشغيل المنظومة الدفاعية وصيانتها والحفاظ عليها خلال دورة تدريبية يتوقع أن تستمر أشهرا".

وأوضح "بمجرد تثبيتها في أرض المعركة، ستساهم باتريوت... في تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني وتوفّر قدرة إضافية للشعب الأوكراني للدفاع عن نفسه ضد الهجمات الجوية الروسية المستمرة".

وأدت الدفاعات الجوية دورا محوريا في حماية أوكرانيا من القصف ومنع القوات الروسية من السيطرة على الأجواء.