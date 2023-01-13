سیاسة

روسيا تعلن السيطرة على سوليدار الأوكرانية

author_image سوار أحمد
العالم وزارة الدفاع العراقية أوكرانيا روسيا

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار الأوكرانية، أمس الخميس، وذلك بعد معارك شرسة على مدار الأيام الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

واعتبرت موسكو أن السيطرة على سوليدار  خطوة حاسمة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا "خطوة مهمة باتجاه القيام بهجمات ناجحة في المستقبل".

وأضافت الوزارة أن استيلاء روسيا على المدينة سيسمح لقواتها بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير.

ويستمر تضارب المعلومات بشأن الوضع فيها، إذ تبرز روايتان في هذا الإطار؛ ففيما تصرّ قوات روسيا، أنها سيطرت على البلدة، قال وزير الدفاع الأوكراني إن الوضع صعب في البلدة صعب للغاية، لكنه تحت السيطرة.

فقد قالت أوكرانيا في وقت سابق اليوم الجمعة إن قواتها لا تزال صامدة في سوليدار بعد ليلة "محمومة" من القتال فيما أصبح أحد أكثر ساحات القتال دموية في الحرب برمتها.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من مزاعم روسيا.

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