ماكرون: إعدام علي رضا أكبري عمل بشع ووحشي

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري عمل بشع ووحشي.

وأضاف ماكرون أنه يتضامن مع بريطانيا التي نددت بالإعدام الذي تحدى مناشدات من لندن وواشنطن للإفراج عن أكبري (61 عاما) بعد أن حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وفي تسجيل صوتي يُفترض أنه لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي فارسي) يوم الأربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.