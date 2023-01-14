سیاسة

بريطانيا تسحب سفيرها من إيران مؤقتا

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المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري
المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري
العالم

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم السبت إن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتا في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وقال لوسائل إعلام بريطانية "من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم".

وتابع "سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة ما هي الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها ولكنني لن أتكهن بها اليوم".

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