سیاسة

السوداني يُطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى ألمانيا

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة"
author_image أحمد حاجي
رئيس مجلس الوزراء العراقي يلتقي رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء العراقي يلتقي رئيس الجمهورية
العراق السوداني عبد اللطيف رشيد رئيس الوزراء رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد،رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "اللقاء بحث التطورات العامة على الصعيد الوطني وأهمية المضي في تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، وخصوصاً ما يتصل بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لهم".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة"، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى استعداده للموافقة عليها فور ورودها وذلك للبدء بتنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطوير الواقع الخدمي".

وأطْلع رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، "على نتائج زيارته إلى ألمانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، كذلك أطر التعاون والمشاريع الاستثمارية مع الجانب الأوروبي في مختلف القطاعات وبالخصوص في مجال الكهرباء واستثمار الغاز والطاقة والمشاريع الأخرى المتعلقة بتطوير البنى التحتية".

كما بحث اللقاء "المشاركة المرتقبة لرئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومساعي العراق لتعزيز علاقاته مع أصدقائه من أجل النهوض بالبلد ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر سَن التشريعات الضرورية والتسهيلات المطلوبة التي تيسّر مشاركة الشركات العالمية في عملية البناء والإعمار والاستفادة من الشراكات الاستثمارية من أجل الارتقاء بالأوضاع الخدمية والمعيشية".

 

 

 

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