البنك المركزي يدعو لدعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية

أربيل (كوردستان 24)- دعا محافظ البنك المركزي العراقية، مصطفى غالب مخيف، اليوم الأربعاء، 18 كانون الثاني 2023 إلى دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية، مشدداً على أهمية استمرار التعاون مع برامج الأمم المتحدة وتطويره.

وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، أستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، آوكي لوتسما، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في جوانب عدّة، ولا سيّما البرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة الفقر والبطالة، على وفق الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي".

وأعرب مخيف عن رغبته "في استمرار التعاون مع برامج الأمم المتحدة وتطويره، ومنها البرنامج الإنمائي، الذي قدّم دعمًا كبيرًا للعراق في الجوانب الإنسانية والتنموية".

ودعا إلى "دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية في الفئات الهشة في المجتمع، مستعرضًا الخطط التي يتبنّاها هذا البنك ويموّلها للتحول إلى الطاقة النظيفة".