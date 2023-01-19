سیاسة

محافظ دهوك يعلق على "الفاجعة" ويعزي ذوي ضحايا هجوم تركيا

author_image سوار أحمد
کوردستان محافظ دهوك علي تتر تركيا هجوم عائلة واحدة

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ دهوك علي تتر، ان حكومة إقليم كوردستان ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، بخصوص حادثة الهجوم المسلح يوم الأربعاء، على خمسة اشخاص من اسرة واحدة، في محافظة ماردين التركية.

وقال علي تتر في بيان، "باسف بالغ تلقينا خبر تعرض خمسة مواطنين من اسرة واحدة من محافظة دهوك، الى هجوم مسلح، أسفر عن مقتل أربعة منهم واصابة الخامس بشكل بليغ"

وأضاف تتر "نعرب عن خالص تعازينا لعائلة "الحاج عبد الله ريكاني" وكذلك عائلة "سيد جلال الدين ريكاني"، ونتمنى الشفاء العاجل للشخص المصاب.

وأكد محافظ دهوك ان الجهات المعنية ستتواصل مع السلطات التركية، وسيتخذ إقليم كوردستان كافة الإجراءات القانونية، بخصوص الحادثة حتى التوصل الى الجناة.

وأفاد مراسل كوردستان 24، بمقتل اربعة أشخاص من اقليم كوردستان و اصابة خامس بجروح، من عائلة واحدة، في حادث إطلاق نار بمدينة ماردين التركية .

واضاف ان " المواطنين الخمسة هم من اهالي قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك وقد توجهوا الى تركيا بغرض العلاج".

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