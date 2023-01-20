دفن جثامين ضحايا "حادث نصيبين" في دهوك

أربيل (كوردستان24)- قامت السلطات التركية، اليوم الجمعة، بتسليم جثامين خمسة أشخاص من أهالي دهوك قضوا في هجوم مسلح في محافظة ماردين التركية.

وفتح مجهولون النار ليل أمس الأول، على سيارة يستقلها عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، كانوا في زيارة لتركيا بغرض العلاج، مما تسبب بمقتل خمسة أشخاص، في حادث وصف بالغادر، من دون بيان حيثياته بعد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاتحادية أحمد الصحاف في بيان في وقت سابق، إن" القنصلية العامة لجمهورية العراق في غازي عنتاب بتركيا أرسلت وفدا قنصليا إلى محافظة ماردين، لاستكمال الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين العراقيين الخمسة..وسينقلون عبر منفذ إبراهيم الخليل إلى العراق".

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الهجوم الدموي بشدة، داعيا في الوقت نفسه الدولة التركية الى كشف أسباب الجريمة في أسرع وقت ممكن، وتقديم الجناة إلى العدالة.