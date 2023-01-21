شقيق مشتبه به في حادثة "نصيبين": أخي يعمل في دهوك منذ 5 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- أكد شقيق أحد المشتبه بهم في حادثة "نصيبين"، اليوم السبت، أنهم أيضاً لا يعرفون خلفية حادثة نصيبين، وكيف شارك شقيقهم في هذا "الفعل المشين".

وقُتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة، يتحدّرون من قضاء العمادية بمحافظة دهوك، في هجوم مسلّح على طريق نصيبين- ماردين، كانوا قد سافروا بغرض العلاج.

وقال حجي خالد في تصريح لكوردستان 24، "نحن نعتقد أن شقيقنا لم يشارك في هذه الجريمة، وفي حال تبين أنه مشارك فيها، نأمل أن لا يُطلق سراحه، وينال جزاءه العادل".

وأضاف "شقيقنا لم يكن لديه أي سوابق في ارتكاب الجرائم"، مشدداً على أنه "لا يستطيع ذبح دجاجة".

وأكد أن "شقيقه يعمل مع إحدى الشركات في دهوك منذ ما يقارب خمس سنوات"، مضيفاً "حصل على إجازة عمل وعاد إلى ماردين منذ أربعة أيام".

وأوضح "عندما عاد شقيقنا إلى ماردين، سألناه لماذا عدت باكراً؟ أجابنا حصلت على إجازة عمل لعدة أيام، وبعد ذلك سأعود إلى دهوك".

وتابع خالد "شقيقنا متزوج ولديه عائلة وأولاد ومنزل في ماردين، وكان يذهب إلى دهوك بغرض العمل، ثم يعود إلى ماردين لرؤية عائلته وأولاده بعد حصوله على إجازة عمل".

وختم حديثه "بعد يوم واحد من وقوع الحادثة، وفي تمام الساعة 12 بعد الظهر علمنا بوقوعها، وتم إخبارنا أنه ألقي القبض على شقيقنا أيضاً بعد تورطه فيها".