السوداني يعفي محافظ المركزي من منصبه ويحيل مدير التجاري للتقاعد

أربيل (كوردستان 24)- أعفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، من منصبه، وكلّف علي محسن العلاق بالوكالة.

كما أحال مدير المصرف العراقي للتجارة، سالم جواد الجلبي، للتقاعد، وكلّف بلال الحمداني، بدلاً عنه، إضافةً إلى مهامه السابقة بصفته مديراً للمصرف الصناعي.

يأتي ذلك، في وقتٍ تشهد أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الدينار العراقي تقلباً كبيراً منذ بداية عام 2023، تسبب بارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية في الأسواق.

وأعلن السوداني اتخاذ حزمة قرارات من شأنها تثبيت سعر الصرف، من بينها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة.

كما وجّه خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، أمس الأحد، بتمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار، فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار.

كذلك تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب.