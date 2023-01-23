كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني : الديمقراطي ليس ضد تعديل قانون الانتخابات

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا سعيد أن الديمقراطي ليس ضد تعديل قانون الانتخابات .

وقال رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاثنين 23 كانون الثاني 2023 في مؤتمر صحفي إن حزبه مع إجراء الانتخابات في هذا العام ويجب إزالة كل العقبات أمام طريق إجراءها .

وأضاف ملا سعيد أن الوقت مناسب لاجراء تعديلات على قانون انتخابات اقليم كوردستان وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع هذه التعديلات ، مشيرا أنه يجب ان تكون بدوائر متعددة ( أربع دوائر ) ولهذا الغرض نحن ذاهبون الى المباحثات .