سیاسة

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني : الديمقراطي ليس ضد تعديل قانون الانتخابات

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زانا ملا سعيد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
زانا ملا سعيد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا سعيد أن الديمقراطي ليس ضد تعديل قانون الانتخابات .

وقال رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاثنين 23 كانون الثاني 2023 في مؤتمر صحفي  إن حزبه مع إجراء الانتخابات في هذا العام ويجب إزالة كل العقبات أمام طريق إجراءها .

وأضاف ملا سعيد أن الوقت مناسب لاجراء تعديلات على قانون انتخابات اقليم كوردستان وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع هذه التعديلات ، مشيرا أنه يجب ان تكون بدوائر متعددة ( أربع دوائر ) ولهذا الغرض نحن ذاهبون الى المباحثات .

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