سیاسة

السوداني يبلغ "إدارة الدولة" بالإجراءات المتخذة إزاء تقلبات الدينار

"جرى التداول بتطورات المشهد السياسي والأمني"
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال ائتلاف إدارة الدولة اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أطلعه بالإجراءات المتخذة بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار.

وعقد ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية التي شكلت حكومة السوداني، اجتماعا مساء اليوم في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحسب بيان رسمي.

وجاء في البيان "جرى التداول بتطورات المشهد السياسي والأمني، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف ائتلاف إدارة الدولة أن السوداني "قدم شرحاً مفصلاً عن المعالجات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تقليل تأثير ارتفاع سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى إجراء التغييرات المناسبة والمطلوبة في المواقع التي لها صلها بتقلبات الدينار العراقي".

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا "اهم التشريعات التي يجب إقرارها داخل مجلس النواب ومن ابرزها الموازنة الاتحادية كذلك القوانين التي لها صلة بحياة المواطن".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف