السوداني يبلغ "إدارة الدولة" بالإجراءات المتخذة إزاء تقلبات الدينار

أربيل (كوردستان 24)- قال ائتلاف إدارة الدولة اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أطلعه بالإجراءات المتخذة بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار.

وعقد ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية التي شكلت حكومة السوداني، اجتماعا مساء اليوم في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحسب بيان رسمي.

وجاء في البيان "جرى التداول بتطورات المشهد السياسي والأمني، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف ائتلاف إدارة الدولة أن السوداني "قدم شرحاً مفصلاً عن المعالجات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تقليل تأثير ارتفاع سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى إجراء التغييرات المناسبة والمطلوبة في المواقع التي لها صلها بتقلبات الدينار العراقي".

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا "اهم التشريعات التي يجب إقرارها داخل مجلس النواب ومن ابرزها الموازنة الاتحادية كذلك القوانين التي لها صلة بحياة المواطن".