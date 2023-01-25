مجددا.. ارتفاع سعر الدولار في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 162.500 دينار عراقي

100 يورو = 176.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 200.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 86.000 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3800 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2035 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 505.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 445.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 380.000 دينار عراقي