سیاسة

وزيرٌ ألماني يزور أربيل وبغداد لبحث جملةٍ من القضايا

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وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية تابيوس ليندنر- وكالات
وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية تابيوس ليندنر- وكالات
کوردستان توبياس ليندنر ألمانيا إقليم كوردستان الأمم المتحدة ناتو

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يصل وزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا، توبياس ليندنر، خلال هذا الاسبوع إلى العراق وإقليم كوردستان، في زيارةٍ تستغرق ثلاثة  أيام.

وسيلتقي الوزير الألماني، خلال زيارته مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ويجري جولةً على مخيمٍ للاجئين في الإقليم مموّل من ألمانيا.

وأشار بيانٌ للوزير الألماني، إلى أنه سيناقش أحد الموضوعات الرئيسية خلال الزيارة، وهو المتعلّق بدعم ألمانيا للعراق وإقليم كوردستان في المستقبل.

كما سيبحث مع كبار المسؤولين الوضع الأمني ​​والسياسي في المنطقة، ومن المقرر أيضاً أن يلتقي بمسؤولين من التحالف الدولي ضد داعش ومبعوث حلف شمال الأطلسي إلى العراق.

 

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