سیاسة

‎الرئيس بارزاني وبلاسخارت يناقشان عدة قضايا في صلاح الدين

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت
الرئيس مسعود بارزاني وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت
کوردستان مسعود بارزاني اتفاقية سنجار بلاسخارت

أربيل (كوردستان 24)- شدّد الرئيس مسعود بارزاني وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلا سخارت، على ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد بشأن تطبيع الأوضاع في سنجار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني، الأربعاء، بلا سخارت في صلاح الدين، ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والعلاقة بين حكومتي الإقليم والاتحادية، والجهود المبذولة لحل القضايا بين أربيل وبغداد.

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كما أكد الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تطبيع الأوضاع في سنجار وعودة النازحين .

‎وكان الوضع السياسي في إقليم كوردستان موضوعاً آخر للاجتماع، خاصة ما يتعلق بانتخابات الإقليم.

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ولفت الرئيس بارزاني إلى أن الانتخابات بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني هي مبدأ من مبادئ الديمقراطية وهي أساس لإرساء شرعية الحكم، داعياً إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

كذلك شدّد الرئيس بارزاني على وجوب مراعاة إرادة ومصالح المكونات المتعددة وعدم فرض أية إرادة خارج إرادة مكونات شعب كوردستان.

 

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