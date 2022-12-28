أمير الإيزيديين يناقش مع أوغلو أهمية تطبيق اتفاقية سنجار

أربيل (كوردستان 24)- ناقش أمير الإيزيديين في العراق والعالم، حازم تحسين سعيد، مع وزير الخارجية التركية، مولود تشاويش أوغلو، أهمية تطبيق اتفاقية سنجار بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع الأمير حازم تحسين سعيد (وهو أيضاً رئيس المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى)، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية التركية.

وبحث الجانبان، جملةً من الملفات المهمة، من بينها قضية الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون إبان سيطرة تنظيم داعش على سنجار في الثالث من شهر أغسطس آب 2014.

في غضون ذلك، شدّد أمير الإيزيديين على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار بين بغداد وأربيل، لإنهاء الصراع هناك وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما أكّد على المأساة التي تعرض لها الإيزيديون في أعقاب الإبادة الجماعية، ومنها قضية المختطفات، مشيراً إلى بقاء مصير الآلاف منهن مجهولاً.

وفي الوقت الذي لفت الأمير إلى أن النازحين الإيزيديين لايزالون موجودين في مخيمات النزوح، دعا الحكومة التركية لدعم الإيزيديين في المخيمات التركية، والنازحين منهم في مخيمات إقليم كوردستان.