الرئيس مسعود بارزاني: علم كوردستان رمزٌ للتضحية والسلام

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس مسعود بارزاني، أن علم كوردستان هو قيمة مشتركة لشعب كوردستان ورمز للتضحية والسلام ووحدة الشعب الكوردي.

جاء ذلك، في رسالةٍ للرئيس بارزاني بمناسبة يوم العلم الكوردي الذي يصادف يوم السابع عشر من شهر ديسمبر كانون الأول من كل عام.

وكتب الرئيس مسعود بارزاني على حسابه الرسمي في فيسبوك: "علم كوردستان هو قيمة مشتركة للشعب الكوردستاني وهو رمز للتضحية والسلام ووحدة الشعب الكوردي، يوم علم سعيد لجميع المواطنين الكوردستانيين".

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946.

وأصدرت حكومة الإقليم في 11/11/1999، القانون رقم 4 الخاص بعلم كوردستان، وأعلنت بموجب قرار رقم 48 تاريخ 19/6/2004، يوم السابع عشر ديسمبر كانون الأول من كل عام، يوم علم كوردستان.

ويتكوّن علم كوردستان من ثلاثة ألوان رئيسية، هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية التي يقدمها الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن كاهله.

والأخضر يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، واللون الأبيض يرمز إلى السلم والأمان والتعايش والتسامح، ويتوسط العلم شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً، ترمز إلى الديانات القديمة للكورد.

وأصبح علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة، بعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب.