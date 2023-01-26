بيدرسن: الحل السياسي الشامل في سوريا "ليس وشيكا"

أربيل (كوردستان24)- قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يوم الأربعاء، إن الصراع في سوريا يحتاج إلى حل سياسي شامل، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه "ليس وشيكاً"، في ظل توقف المباحثات المتعلقة بالملف السوري في جنيف.

وأضاف بيدرسن في بيان، ان الشعب السوري، لا يزال محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار الى أن "هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، ولا شيء آخر يمكن أن ينجح. هذا الحل للأسف ليس وشيكاً".

ولفت المبعوث الأممي إلى أن استمرار تركيزهم على الإجراءات الملموسة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واكد ان أولويتهم في سوريا تتمثل في "استعادة الهدوء" و"تجنب تصعيد التوترات".

وأشار بيدرسون إلى أن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد لا يزال ضرورياً لحل النزاع.

وأضاف، أن العملية السياسية "للأسف لم تحقق النتائج المرجوة للشعب السوري".

وباءت جميع الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بالفشل، ولم تصل إلى جديد.