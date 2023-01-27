سیاسة

ترامب: الحرب الأوكرانية يمكن تسويتها "في 24 ساعة"

author_image سوار أحمد
العالم الحرب أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الخميس، إنه يمكن تسوية الحرب في أوكرانيا، في غضون 24 ساعة.

وقال ترامب في منشور له على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي، إنه لو كان حاليا في منصب رئيس الإدارة الأمريكية، لكان بإمكانه تحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

وصرح ترامب في وقت سابق تعليقا على تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا بأنه يجب إنهاء الصراع بصفقة، وعدم إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف.

 إضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه بسبب الإجراءات الأمريكية، يمكن أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية.

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