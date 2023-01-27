سیاسة

أذربيجان تحمل طهران مسؤولية الهجوم على سفارتها وتستدعي السفير الإيراني

author_image سوار أحمد
إيران إيران أذربيجان الهجوم

أربيل (كوردستان24)- حمل رئيس أذربيجان، إلهام علييف اليوم الجمعة، مسؤولية الهجوم على سفارة بلاده في إيران، فيما استدعت طهران السفير الإيراني لديها.

وقال إلهام علييف، ان الهجوم "عمل إرهابي" وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي".

ونشر علييف على تويتر "أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران".

وأعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان عن استدعاء سفير إيران، عباس موسوي.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران.

وتقع أذربيجان على الحدود مع إيران، وكان هناك توتر بين البلدين عندما اندلع قتال بين أذربيجان وأرمينيا على منطقة ناغورنو قره باغ.

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