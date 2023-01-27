سیاسة

أمريكا تصنف "فاغنر" الروسية منظمة إجرامية عابرة للحدود

author_image سوار أحمد
العالم وزارة الخزانة فاغنر أمريكا

أربيل (كوردستان24)- صنفت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، مجموعة "فاغنر"، المدعومة من الكرملين، على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وفرضت عقوبات على شبكة دعمها في جميع أنحاء العالم.

وبحسب بيان تصنف الوزارة مجموعة "فاغنر" كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفقًا للقرار التنفيذي 13667، لكونها مسؤولة أو متواطئة أو مشاركة في استهداف المدنيين من خلال ارتكاب أعمال عنف واختطاف وتهجير قسري وهجمات على المدارس والمستشفيات والمواقع الدينية، مما يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة الماضي، "هذه الإجراءات تعترف بالتهديد العابر للقارات الذي تمثله فاغنر، بما في ذلك من خلال نمطها المستمر من النشاط الإجرامي الخطير".

وتقدر الولايات المتحدة أن فاغنر لديها حاليًا حوالي 50 ألف مسلح منتشرون في أوكرانيا، بما في ذلك عشرة آلاف "مرتزق" و40 ألف مدان تم تجنيدهم من السجون الروسية.

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