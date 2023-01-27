وفاة الكاتب المصري البارز وصديق الشعب الكوردي رجائي فايد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، عن وفاة الكاتب المصري البارز، ورئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكوردية رجائي فايد.

ويعد رجائي فايد، واحداً من الأعلام المصريين الذين قضوا جل حياتهم في دراسة الوضع الكردي، والحديث عنه في مصر والعالم العربي، وله مجموعة منشورات عن القضية الكردية.

ونعاه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عبر حسابه على تويتر قائلاً "ببالغ الأسى تلقيت نبأ وفاة الكاتب والباحث المصري ورئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكوردية الأستاذ رجائي فايد".

وأضاف نيجيرفان بارزاني "برحيله فقد شعب كوردستان صديقاً ومناصراً مخلصاً لقضيته العادلة".

وتابع رئيس إقليم كوردستان "تعازي الحارة لعائلته وذويه، راجياً من الله تعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

ورجائي فايد، من مواليد طنطا 1943 في مصر، كاتب ومحلل سياسي مصري، ورئيس المركز المصري للبحوث والدراسات الكوردية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عاش مع عائلته في مدينة أربيل أكثر من 9 أعوام كاملة بدءاً من أول أيار 1979 وحتى 26 آب 1988، وله شهادات وأبحاث عن حلبجة والأنفال.