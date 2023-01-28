وكالة الاستخبارات الاتحادية تعلن ضبط كميات من الأدوية المهربة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة تقدر بـ 50 طناً.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته كوردستان 24، أن "وكالة الاستخبارات تواصل عملياتها الأمنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالأدوية المهربة والمخالفة للضوابط والتعليمات وشروط الرقابة الصحية وغلق الصيدليات الوهمية بالتعاون مع مفارز تفتيش وزارة الصحة".

وأضاف أن "العملية أثمرت عن غلق عدد من الصيدليات والمحال الوهمية وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تقدر بحوالي 50 طناً و إلقاء القبض على 17 من المتهمين في بغداد وديالى ونينوى".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات أصولياً".