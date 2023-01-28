فۆاد حسین : الفترة المقبلة ستشهد إعادة فتح سفارات لعدة دول في بغداد

أربیل (كوردستان 23 ) - أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، 28 كانون الثاني 2023 أن تطوير العلاقات مع المغرب يعد بوابة للدخول إلى القارة الأفريقية فيما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح سفارات لعدة دول في بغداد.

وقال حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فتح السفارة المغربية في بغداد يعد الخطوة الأولى لتوسيع العلاقة بين البلدين"، لافتا إلى أن "العلاقات الاقتصادية كانت معدومة خلال الفترة السابقة ولم تكن هناك سفارة مغربية في بغداد لكن مع وجود السفارة وبناء آليات أخرى تحدثنا عنها مع وزير الخارجية المغربي فأن العلاقات بين البلدين ستكون نوعية ومتطورة في المستقبل القريب".

وأضاف، أنه "لا اتفاق حالياً على توقيع اتفاقيات تجارية ولكن في المستقبل القريب سوف تكون هناك مجموعة من التفاهمات ومذكرات التفاهم إضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقات السابقة بين البلدين"، مبينا، أن "الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق وأيضا في المغرب يحتاج إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات لكي يكون العمل وفق ظروف موضوعية جديدة".

وتابع، أن "المغرب يعد بوابة للعراق للدخول إلى القارة الأفريقية، ونتيجة ظروف سابقة انعزل العراق عن كثير من الدول والدخول إلى المغرب مهم لأن المملكة تلعب دورا مهما خاصة في الجانب الاقتصادي في القارة الأفريقية".

وأكد حسين، أن "هناك توجها وعملا من أجل فتح سفارات أخرى غير المغربية في العراق خلال الفترة المقبلة".