عقوبات اوكرانية على 185 كيانا وشخصية يتعاملون مع روسيا

أربیل (كوردستان 24 ) - وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسوما بفرض عقوبات على 185 شركة وشخصية تتعامل مع روسيا في النقل السككي.

ووافق زيلينكسي على قرارات مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن العقوبات ضد الأشخاص الذين ينقلون المعدات العسكرية والجنود بالسكك الحديدية.

وقال زيلينسكي: "الحديث يدور حول عن 185 كيانا وشخصية. تم حظر أصولهم في أوكرانيا، وسيتم استخدام ممتلكاتهم للدفاع عن أوكرانيا".وتضم القائمة المنشورة على موقع زيلينكسي 3 شخصيات و182 كيانا قانونيا.

المصدر: تاس