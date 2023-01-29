ثقافة وفنون

إقليم كوردستان يوقع 47 عقداً لترميم آثاره ومعالمه الأثریة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان آثار كوردستان حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وقعت المديرية العامة للآثار في إقليم كوردستان، 47 عقداً مع جامعات ومؤسسات أجنبية في مجال الآثار عام 2022 لتعزيز قطاع الآثار وإعادة تأهيله.

وبحسب الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان فإن هذا "يمثل أكبر عدد من العقود المبرمة منذ تشكيل حكومة إقليم كوردستان، ويضم المشروع عشرات المعالم الأثرية في جميع المحافظات والإدارات المستقلة، منها 33 عقداً جديداً و14 عقداً تجديدياً، ومن خلالها ستتم عمليات تنقيب ومسح وإصلاح وحماية هذه الآثار".

ووفق آخر إحصائية للمديرية العامة للآثار فإن قائمة مشاريع التنقيب والمسح والإصلاح، تشمل ما مجموعه 114 مشروعاً أثرياً، وفي هذا الإطار يوجد 95 مشروعاً أثرياً على قائمة مشاريع التنقيب في عام 2022، إذ ستقوم الجامعات والفرق الأثرية الدولية بالتنقيب عن الآثار، ومعظمها في أربيل والسليمانية.

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