بعد هجوم المسيرات في إيران أسعار النفط ترتفع

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة في إيران، وتعهد بكين في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 87.20 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.22 دولار للبرميل مرتفعا 54 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وقال مسؤول أميركي يوم الأحد، إن إسرائيل قد تكون وراء الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران.

وأفاد مسؤول في مجال النفط، بأن أي تصعيد في إيران يمكن أن يعطل تدفق النفط الخام.