القنصلية الأمريكية: أنفقنا 600 ألف دولار على جامعات كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال القنصل العام للقنصلية الأمريكية العامة لدى إقليم كوردستان، إرفين هيكس، ان الولايات المتحدة قد أنفقت على جامعات الإقليم، بدءا من شهر تموز يوليو.

وجاءت تصريحات إرفين هيكس، خلال حفل الإعلان عن مشروع تطوير التعليم والتكنولوجيا، الذي أعلنته اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان.

وقال القنصل "لقد أنفقنا 600,000 دولار في إقليم كوردستان لتطوير المختبرات والجوانب الفنية للجامعات، بدءا من يوليو من هذا العام".

وأضاف "في السابق قمنا بتدريب مسؤولي الجامعات في إقليم كوردستان ليكونوا جاهزين لتطوير قطاع التكنولوجيا في جامعاتهم".

وتابع ان "الولايات المتحدة تولي اهتماما بالتكنولوجيا في إقليم كوردستان، حتى يتمكن الشباب الذين يتخرجون من الجامعة من الاستجابة لسوق العمل والتكيف مع الحاضر".

واكد القنصل الامريكي ان بلاده ستواصل دعم قطاع التعليم والتعليم العالي في اقليم كوردستان.