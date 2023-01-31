سیاسة

بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بطائرات F-16 المقاتلة

author_image سوار أحمد
العالم بايدن طائرات اوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأثنين، ان الولايات المتحدة "لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16"، وذلك بعد ساعات من حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية تزويد كييف بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للغزو الروسي.

وفي رد على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض، عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين، أجاب بايدن "كلا".

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون في أعقاب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي،  ردّاً على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف طائرات مقاتلة: "لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ".

لكن إيمانويل ماكرون شدّد على أن "هناك معايير لاتخاذ أي قرار بهذا الشأن، هي أن يكون هناك طلب بهذا المعنى قد صاغته أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر تصعيدياً، وأن لا يطال الأراضي الروسية بل أن يساعد جهود مقاومة الغزو، وأن لا يضعف قدرة الجيش الفرنسي".

وأضاف: "من حيث المبدأ، لا شيء مستبعداً"، مشدداً على أن الأوكرانيين "لا يطلبون ذلك اليوم".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها تسعى للحصول على الطائرات والصواريخ البالستية، في أعقاب قرار الدول الغربية تزويدها بالدبابات.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن البنتاغون لا يستبعد توريد مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا.

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