سیاسة

أول إجتماع للبنك المركزي بحضور جميع المصارف حول سعر صرف الدولار

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علي العلاق مدير البنك المركزي العراقي
علي العلاق مدير البنك المركزي العراقي
العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أفاد مصدر مطلع بأن البنك المركزي العراقي سيشهد عقد اجتماع هام الیوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 يتعلق بـ3 ملفات من بينها سعر صرف الدولار.

وقال المصدر إن "البنك المركزي العراقي سيشهد  اليوم  اول اجتماع برئاسة محافظه الجديد علي العلاق"، مبينا ان "الاجتماع سيحضره ممثلو كافة المصارف".

واضاف ان "الاجتماع تداولي يخص السياسة النقدية ومقترحات عن سعر الصرف والمنصة الإلكترونية".

يأتي هذا الاجتماع ويستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع اذ سجلت  بورصة الكفاح المركزية اليوم الثلاثاء  سعر صرف بلغ 168,400 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وتتطلع الاوساط الشعبية والاقتصادية كافة نحو البنك المركزي واجراءاته مع تزايد الملفات الاقتصادية التي تحتاج تدخل البنك المركزي ولاسيما بعد استبدال المحافظ مصطفى غالب مخيف وتنصيب علي العلاق بدلا عنه، في الوقت الذي يزداد تذبذب اسعار صرف الدولار، فضلا عن المعلومات المتداولة حول انتشار عملات مزورة في الاسواق العراقية.

 

المصدر : بغداد اليوم

 

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