بسبب الرقص.. محكمة إيرانية تقضي بسجن زوجين عشر سنوات

أربيل (كوردستان24)- أفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا)، بأن محكمة إيرانية، قضت بالسجن مدة تزيد عن عشر سنوات على زوجين شابين رقصا أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران مطلع تشرين الثاني ونوفمبر 2022.

كما منعت المحكمة الزوجين، من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومغادرة إيران، وأدين الزوجان بتهمة التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء" وكذلك "التجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي".

واظهر مقطع فيديو الزوجين وهما يرقصان بشكل رومانسي دون وضع الزوجة حجابا وهو ما اعتبره نشطاء رمزا لتحدي النظام.

وقُبض على إستياج حقيقي وزوجها أمير محمد أحمدي، وكلاهما في العشرين من العمر، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتشار مقطع فيديو لهما على نطاق واسع وهما يرقصان بشكل رومنسي أمام برج آزادي في طهران.

وقال نشطاء الثلاثاء إن الفيديو يعد تصرفا للزوجين تحديا فيه النظام.

ولم تكن الزوجة تضع حجابا، في تحد لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران حيث لا يسمح للنساء بالرقص في الأماكن العامة ولا الاختلاط بالرجال.

وأوضحت منظمة (هرانا) أن الزوجين أدينا بتهمة "التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء" وكذلك "التجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي".

ونقلت المنظمة عن مصادر مقربة من عائلتيهما إنهما منعا من استشارة محامين خلال المحاكمة في حين رُفضت محاولات لنيل الإفراج عنهما بكفالة.

وقالت المنظمة إن استياج حقيقي موجودة الآن في سجن قرتشك للنساء خارج طهران، حيث يندد الناشطون بأوضاع المسجونات فيه بشكل منتظم.