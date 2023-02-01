رويترز: واشنطن تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل صواريخ بعيدة المدى

أربیل (كوردستان 24 ) - قال مسؤولان أميركيان مطلعان لرويترز، الثلاثاء، الاول من شباط إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل صواريخ بعيدة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى.

وأضاف المسؤولان أنه من المتوقع الإعلان عن حزمة المساعدات في أقرب وقت هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تشمل أيضا معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وذخائر دقيقة التوجيه، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وأوضح أحد المسؤولين أن جزءا من الحزمة، المتوقع أن يكون 1.725 مليار دولار، سيأتي من صندوق يعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI)، والتي تسمح لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالحصول على أسلحة من شركات الصناعات العسكرية بدلا من مخزونات الأسلحة الأميركية.

وستذهب أموال USAI نحو شراء ذخائر جديدة، ومنها صواريخ (GLSDB) التي تصنعها شركة بوينغ، والتي يبلغ مداها 94 ميلا (150 كم). ورفضت الولايات المتحدة طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ ATACMS البالغ مداها 185 ميلا (297 كم).

ويمكن أن تسمح صواريخ GLSDB ذات المدى الأطول لأوكرانيا بضرب أهداف كانت بعيدة المنال، ومساعدتها على مواصلة الضغط في هجماتها المضادة، من خلال تعطيل القوات الروسية بشكل أكبر.

ويتم تصنيع صواريخ GLSDB بالاشتراك بين بوينغ وساب، وتجمع بين قنبلة GBU-39 ذات القطر الصغير (SDB) ومحرك الصاروخ M26، وكلاهما شائع في مخزونات الولايات المتحدة.

ويتم توجيه صواريخ GLSDB بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويمكنها التغلب على بعض التشويش الإلكتروني، ويمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية، وضد المركبات المدرعة.

كما سيتم استخدام أموال USAI لشراء المزيد من مكونات الدفاعات الجوية HAWK وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة والمدفعية المضادة ورادارات المراقبة الجوية ومعدات الاتصالات وطائرات PUMA المسيرة وقطع غيار للأنظمة الرئيسية مثل باتريوت وبرادلي، وفقا لأحد المسؤولين.

وأضاف المسؤول أن هناك أيضا كمية كبيرة من المعدات الطبية، تكفي لتجهيز ثلاثة مستشفيات ميدانية، تبرع بها حليف آخر.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق لرويترز.

ويمكن أن تتغير محتويات وحجم حزم المساعدات حتى يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس، وفقا للوكالة.