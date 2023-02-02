إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن هجوم أصفهان و"تحتفظ بحق رد حازم"

أربيل (كوردستان24)- اتهمت إيران إسرائيل الخميس بالوقوف وراء الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد، مساء السبت.

وقال مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أن بلاده "تحتفظ بالحق في رد حازم في الوقت والطريقة التي تشعر أنها ضرورية".

وأضاف إيرواني في الرسالة أن "إيران تحتفظ بالحق في رد حازم في الوقت والطريقة التي تشعر أنها ضرورية"، وأن "هذا الفعل الذي ارتكبته إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي".

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الخميس أن إيران ألقت باللوم على إسرائيل في هذا الهجوم، الذي جاء وسط تصاعد للتوتر مع الغرب بسبب ملف طهران النووي وتزويدها روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك "طائرات مسيرة انتحارية"، إضافة إلى قمع المظاهرات المناهضة لحكومة الجمهورية الإسلامية.