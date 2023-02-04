سیاسة

الولايات المتحدة تغلق ثلاثة مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني

ورفضت وزراة الدفاع الأمريكية التعليق على بيان إدارة الطيران، مؤكدة أنها لا تزال تقوم بتتبع المنطاد الصيني
author_image أحمد حاجي
العالم الولايات المتحدة الأمريكية الصين المنطاد الصيني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ "دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي". 

وتم إيقاف جميع العمليات في مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنغتون مؤقتًا بسبب "لدعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي"، بحسب بيان.

ورفضت وزراة الدفاع الأمريكية التعليق على بيان إدارة الطيران، مؤكدة أنها لا تزال تقوم بتتبع المنطاد الصيني.

وجرى رصد المنطاد يوم السبت فوق أجزاء من شارلوت بولاية نورث كارولينا ومقاطعة شمال غرينفيل في ساوث كارولينا.

من جهتها قالت وكالة أسوشييتد برس نقلاً عن مصادر أمنية، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إسقاط المنطاد الصيني".

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