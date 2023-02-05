سیاسة

كندا ترسل أول دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أرسلت كندا السبت أول دبابة من دبابات ليوبارد 2 الموعودة إلى أوكرانيا على ما أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند.

قالت الوزيرة على تويتر إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية "أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 نعطيها لأوكرانيا".

وأضافت "كندا تتضامن مع أوكرانيا وسنواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية معدات تحتاجها للانتصار".

في تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة قالت الوزيرة "دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا. أول دبابة ليوبارد 2 كندية أرسِلت. دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع".

نهاية كانون الثاني/يناير أعلنت كندا قرارها تسليم أربع دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، غداة إعلانات مماثلة من جانب عدد من الدول الغربية.

المصدر: AFP

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