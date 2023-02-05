"كين" يحطم رقماً قياسياً ويقود توتنهام للانتصار على سيتي بهدف "تاريخي"

أربيل (كوردستان 24)- فشل مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين، حيث سجل هاري كين هدف فوز توتنهام هوتسبير 1-صفر على حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، ليحطم قائد إنجلترا رقما قياسيا مع ناديه.

واستغل كين ارتباكا دفاعيا وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام برصيد 267 هدفا ويجتاز الرقم السابق للراحل جيمي جريفيز الذي كان صامدا منذ 1970.

وهذا الهدف جعل بكل تأكيد جماهير أرسنال اللندني تحتفل بصخب لأن فريق المدرب ميكل أرتيتا سيحافظ على الصدارة بفارق خمس نقاط رغم الخسارة أمام إيفرتون أمس السبت.

وكان توتنهام قد تقدم بهدفين في ضيافة سيتي قبل أسبوعين قبل أن ينهار ويخسر 4-2، لكن هذه المرة صمد بقوة رغم طرد لاعبه كريستيان روميلو قرب النهاية.

ولم يصنع إرلينج هالاند هداف سيتي خطورة كبيرة وكانت أكبر الفرص من زميله رياض محرز الذي أطلق تسديدة هائلة ارتدت من العارضة وارتطمت بالأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحقق توتنهام فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.

وبقي سيتي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، بينما يملك أرسنال 50 نقطة ويملك مباراة مؤجلة، وسيلعب الفريقان الغريمان معا يوم 15 فبراير شباط.

ويحتل توتنهام، الذي غاب مدربه أنطونيو كونتي بعد الخضوع لجراحةلإزالة المرارة، المركز الخامس برصيد 39 نقطة من 22 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب.

وجاء الهدف الحاسم عندما فقد سيتي الكرة أمام منطقة الجزاء واستحوذ عليها بيير-إميل هويبرج قبل ريكو لويس ومرر إلى كين.

وأطلق مهاجم إنجلترا تسديدة أرضية قوية بقدمه اليمنى في شباك الحارس إيدرسون ليصل إلى هدفه رقم 200 في الدوري الممتاز.

وأشرك سيتي لاعبه كيفن دي بروين بدلا من محرز بعد مرور ساعة من اللعب، وأطلق اللاعب البلجيكي تسديدة قوية خارج المرمى، كما أهدر زميله خوليان ألفاريز فرصة لإدراك التعادل.

وخرج روميرو مطرودا بعدما تلقى الإنذار الثاني بعد خطأ ضد جاك جريليش، لكن سيتي فشل في ترجمة السيطرة الكبيرة إلى هدف، وأخفق في فرض الضغط على أرسنال، ووجد نفسه متقدما بثلاث نقاط فقط على جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.