قتلى ودمار كبير.. زلزال مدمّر يضرب تركيا وسوريا وشعر به سكان العراق ولبنان

أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال مدمّر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، في تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب، ومناطق في شمال سوريا، وشعر به سكان العراق ولبنان.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 17.9 كيلو متر، عند دائرة عرض (37.174 شمالا) وخط طول (37.032 شرقا).

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال تركيا المدمر تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن سكان دمشق واللاذقية في سوريا شعروا بهزات قوية.

ونشرت وسائل إعلام صوراً لانهيار مباني سكنية في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية، ومدن الشمال السوري، إثر الهزة الأرضية العنيفة

وأكد الدفاع المدني السوري وقوع ضحايا وعالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا فجر اليوم 6 شباط.

وطالب الدفاع المدني السوري بالسكان إخلاء الأبنية السكنية والتوجه للأماكن المفتوحة وإبلاغ فرقنا عن العالقين تحت الأنقاض.