سیاسة

سوريا .. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة

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سوریا

أربيل (كوردستان 24  ) - أعلنت وزارة الصحة السورية، الإثنين، 6  شباط  عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وكانت حصيلة أولية أشارة إلى مقتل 111 شخصاً على الأقل الاثنين في سوريا جرّاء زلزال بقوة 7,8 درجات يقع مركزه في جنوب شرق تركيا قرب الحدود بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان سابقأنه تم رصد:«516 إصابة، و111 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس».

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