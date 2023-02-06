تعليمات ونصائح وإجراءات وزارة النقل والاتصالات عند حدوث الزلازل

أربيل (كوردستان 24 ) - قالت وزارة النقل والاتصالات في حكومة أقليم كوردستان إن الانتهاء من سلسلة الهزات الارضية التي ضربت تركيا وشمال كوردستان لايعني نهاية مخاطرها .

ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة النقل والاتصالات : الانتهاء من الزلزال لايعني نهاية مخاطرها ،لانه كانت هناك هزات إرتدادية تحدث دائما بعد كل زلزال رئيسي لذلك من المهم الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصادرة من السلطات والجهات المعنية وفرق الدفاع المدني .

تعليمات ونصائح وزارة النقل والاتصالات أثناء حدوث الزلازل للمباني :

1- عند شعورك بالزلزال وأنت داخل غرفة أو بناية الاختباء تحت طاولة أو مكتب .

2- إذا لم تستطيع الاختباء إثبت في مكان داخل الغرفة وأبتعد عن النوافذ .

3- كن حذرا من الجدران والمرايا والرفوف التي قد تكون عرضة للانهيار أو السقوط.

4- كن حذرا من السقوف الثانوية المعرضة للسقوط .

5- محاولة الاحتماء بشيء يحمي رأسك مثل وسادة مثلا .

6- كن حذرا من الجلوس على الجسور المعلقة التي تكون قريبة من الابنية .

7- الابتعاد من الاماكن المرتفعة ومن الافضل إستخدام السلالم أثناء حركتك .

8- لاتدخل الى البناية بعد إنتهاء الزلزال الا اذا كنت متاكدا من سلامة المبنى .

‎ تعليمات ونصائح وزارة النقل والاتصالات أثناء حدوث الزلازل للمنازل :

1- لاتبقى في داخل المنزل أخرج فورا

2- اذا لم تستطيع الخروج من المنزل النزول على الأرض والاختباء تحت طاولة أو مكتب إن وُجد، ووضع اليدين على الرأس.

3- الابتعاد عن النوافذ والجدران والمرايا والرفوف التي قد تكون عرضة للانهيار أو السقوط.

4- إبتعد عن السقوف الثانوية المعرضة للسقوط

5- إبتعد عن الاشياء المعرضة للسقوط من العلى الرفوف

6- حاول أن تحمي رأسك بأشياء ممكن تكون مساعدة لحماية رأسك .

7- لاتدخل الى المنزل بعد إنتهاء الزلزال الا اذا كنت متاكدا من سلامة المبنى.