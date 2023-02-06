مۆسسة بارزاني الخيرية : جاهزون لتقديم المساعدة لضحايا زلزال تركيا

أربيل (كوردستان 24 ) - قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية إن المؤسسة تستعد لتقديم كافة أوجه المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال كوردستان ،مشيرا أن رئيس حكومة أقليم كوردستان مسرور بارزاني أوعز بتكليف فريق للمشاركة في إغاثة الضحايا .

وكشف موسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الاثنين 6 شباط في تصريح لكوردستان 24 :" تستعد فرقنا من أجل تقديم المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ، وننتظر الجواب من مديرية المعابر الحدودية بالسماح لارسال فرقنا الى تركيا .

وأضاف موسى ،" رغم أن الوصول الى الداخل السوري صعب بسبب الوضع السياسي هناك لكن سنبذل كافة الجهود من أجل إيصال المساعدات .

وأشار موسى أحمد ،" تم تكليفنا من قبل مكتب الرئيس بارزاني لبذل كافة الجهود من أجل تقديم المساعدات لذوي ضحايا زلزال اليوم في تركيا وشمال كوردستان ،مؤكدا أن مؤسسة بارزاني الخيرية أبلغت القنصلية التركية والهلال الاحمر التركي وموؤسسات أخرى معنية بجهوزية المؤسسة في تقديم أي نوع من المساعدات ".

وأعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الاثنين 6 شباط في بيان عن حزنها العميق لذوي ضحايا هذه الكارثة والزلزال الذي ضرب عدة مناطق قي كل من تركيا وسوريا وأودى بحياة الكثير من المواطنين بالاضافة الى الخسائر المادية

وجاء في ختام بيان مؤسسة بارزاني الخيرية : ندعو جميع أهالي كوردستان أن يساندوا جهود المؤسسة في سبيل إيصال المساعدات اللازمة للضحايا وأن يشاركوا في هذه الحملة الانسانية لايصال المساعدات من خلال الشعور بالمسوؤلية الانسانية .