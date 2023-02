"عاجلاً أم آجلاً".. خبيرٌ هولندي تنبّأ بزلزال تركيا قبل حدوثه بـ 3 أيام

أربيل (كوردستان 24)- تنبّأ الخبير الهولندي والباحث الجيولوجي، فرانك هوغيربيتس، بحدوث الزلزال في عدة مدن، بينها تركيا وسوريا، قبل ثلاثة أيامٍ من وقوعه.

وغرّد هوغيربيتس بتاريخ الثالث من فبراير شباط الجاري على تويتر "عاجلاً أم آجلاً، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة في جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان".

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين، تسبب بوقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى وانهيار مئات الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وتُعَد هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 آب 1999 الذي تسبّب بمقتل 17 ألف شخص، وإصابة آلافٍ آخرين وتدمير هائل في الأبنية.

وعقب وقوع الزلزال، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، في مؤتمرٍ صحفي إن عدد الضحايا ارتفع إلى 284 شخصاً، وإصابة 2323 آخرين وانهيار 1710 مبنى جنوبي البلاد.

بينما أعلنت وزارة الصحة السورية عن مقتل 237 شخصاً وإصابة 639 آخرين، معظمهم في أرياف اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 320 شخصاً قُتِلوا وأصيب الآلاف في مناطق حدودية سورية، جراء الزلزال.

وأشار المرصد إلى سقوط عددٍ من المباني بشكلٍ كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سورية، غالبيتها ضمن مناطق شمال غربي البلاد، منها اللاذقية وحماة وحلب ومارع والباب.

إضافةً إلى إعزاز وجنديرس وسرمدا ومعرة مصرين ودركوش وحارم وعزمارين وزردنا وسلقين ورام حمدان وجسر الشغور.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV