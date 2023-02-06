تركيا| في حصيلةٍ غير نهائية.. مقتل 284 شخصاً وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا والذي ضرب منطقة شرق المتوسط فجر الاثنين، إلى 284 شخصاً و2323 آخرين.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، في مؤتمرٍ صحفي إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 284 شخصاً، وإصابة 2323 آخرين وانهيار 1710 مبنى جنوبي البلاد.

وضرب زلزال بقوّة 7.4 درجات الاثنين جنوبي تركيا، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وصل ارتداده إلى مدنٍ حدودية في شمالي سوريا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السورية عن مقتل 237 شخصاً وإصابة 639 آخرين، معظمهم في أرياف اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 320 شخصاً قُتِلوا وأصيب الآلاف في مناطق حدودية سورية، جراء الزلزال.

وأشار المرصد إلى سقوط عددٍ من المباني بشكلٍ كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سورية، غالبيتها ضمن مناطق شمال غربي البلاد، منها اللاذقية وحماة وحلب ومارع والباب.

إضافةً إلى إعزاز وجنديرس وسرمدا ومعرة مصرين ودركوش وحارم وعزمارين وزردنا وسلقين ورام حمدان وجسر الشغور.

مؤكداً أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عمليات البحث عن عالقين تحت عشرات المباني المدمرة.

إلى ذلك، تناقلت صفحات تابعة لناشطين بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي، صوراً ومقاطع فيديو تظهر مباني متهدمة قالت إنها لآثار الزلزال,

في وقتٍ أشار ناشطون إلى وصول جثامين 51 شخصاً إلى المستشفى العسكري في عفرين.