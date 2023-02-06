مجتمع

سوريا تناشد العالم "مدّ يد العون" لدعمها بعد الزلزال

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سوریا سوريا تركيا إسرائيل زلزال

أربيل (كوردستان 24)- ناشدت سوريا الإثنين المجتمع الدولي "مدّ يد العون" لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان "تناشد سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

إلى ذلك، نقلت صحيفة الوطن السورية اليوم الاثنين عن مصدر رسمي نفيه طلب الحكومة المساعدة من إسرائيل في جهود الإغاثة عقب الزلزال.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها تلقت طلباً سورياً للمساعدة في الإغاثة من الزلزال وإنها تستعد للقيام بذلك، في ما قد يكون تعاون نادر بين الجارتين اللتين تتناصبان العداء.

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