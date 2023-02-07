248 هزة أرضية خلال 12 ساعة

أربيل (كوردستان24 )- كشف خبير في الزلازل وقوع 248 هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر خلال 12 ساعة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال كوردستان يوم أمس .

وقال سيروان صالح الخبير الجغرافي :" خلال 12 ساعة فقط وقعت 248 هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر بين مناطق غازي عنتاب وماردين ،مشيرا واذا ما أُحتسبت درجتها بقوة 2 سيرتفع العدد الى أكثر من 500 هزة ".

وتابع الخبير الجغرافي :" منذ بداية الزلزال الاول العنيف وخلال 30 ساعة وقعت أكثر من ألف هزة في محيط الزلزال الاولي ،مشيرا أن هذه الصفيحة الارضية لن تشهد إستقرارا خلال هذا العام .

أما بخصوص الصفيحة العربية وصفيحة زاكروس أوضح صالح أنهما مستقرتان لحد الان بينما وقعت هزة بالقرب من مدينة بانة شرق كوردستان بقوة 2.7 على مقياس ريختر ولايشكل أي خطورة .