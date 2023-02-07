الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أخر إحصائية لضحايا الزلزال التركي

أربيل (كوردستان 24 ) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 3549 شخصًا قتلوا وأصيب 22168 في زلزال يوم الاثنين.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء 7 شباط في خطاب متلفز مواطنيه إلى المساعدة في إنقاذ المتضررين و المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وحول عدد الضحايا قال أردوغان ان عدد الضحايا في ارتفاع و حتى الآن ، قُتل 3549 شخصًا وأصيب 22168 بجروح. واضاف انه تم انقاذ الاف المواطنين من تحت الانقاض وعملية الانقاذ "مستمرة في ظروف صعبة".

في غضون ذلك ، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الثلاثاء ، إن 1621 سوريًا قتلوا وأصيب أكثر من 2000 في زلزال الإثنين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الزلزال دمر أكثر من 72 قرية وبلدة ومحافظة.

هذا وضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر شمال كوردستان وتركيا يوم الاثنين (6 فبراير 2023).