حكومة كوردستان تجتمع لمناقشة ثلاثة مواضيع

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 شباط فبراير 2023، لمناقشة عدد من الملفات بينها كارثة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، ان اجتماع مجلس الوزراء، الذي سيجري برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، سيتناول إجراءات الحماية من الزلازل والتدابير اللازم اتخاذها في الاقليم، وكيفية تقديم المساعدة لكلا البلدين الجارين، سوريا وتركيا.

وسيخصّص الجزء الثاني من الاجتماع لمناقشة وإقرار مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال ومواجهة الإرهاب، الاتحادي" في إقليم كوردستان وكذلك "متابعة لجنة الثقة للمؤسسات وبرامج التربية والتعليم العالي".

أما الجزء الثالث من اجتماع الحكومة فسيخصص لعرض رأي الحكومة في مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.